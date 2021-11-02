Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM В Санкт-Петербургском Горном университете прошел седьмой профориентационный фестиваль «ФосАгро-классов». Специализированные классы с углубленным изучением химии, физики, математики и информатики открыты во всех городах присутствия ФосАгро — Кировске, Апатитах, Череповце, Балакове и Волхове. Выпускники ориентированы на то, чтобы продолжить образование в лучших технических вузах страны, в том числе и по направлению компании. Фестиваль в Горном — стал уже традиционным для фосагровских школьников. Компанию и вуз связывают тесные отношения в сфере подготовки профессиональных кадров.

В этом году фестиваль был посвящен 20-летнему юбилею ФосАгро. Его участниками стали 140 учащихся 11-х классов и 20 преподавателей «ФосАгро-школ».

"Горный университет — кузница кадров не только для «ФосАгро», но и для всей индустрии России. На сегодняшней день почти 30% Совета директоров нашей компании — выходцы из Горного университета. Его выпускниками также являются 70% руководителей горнодобывающего комбината «Апатит», который входит в Группу «ФосАгро». Их по праву можно назвать основой нашей команды и тот успех, которого добивается из года в год наша компания, — их заслуга. В этом году 12 выпускников «ФосАгро-классов», окончившие обучение в Санкт-Петербургском Горном университете, начали работу в нашей компании. Приветствую всех школьников на фестивале. Я знаю, что часть из вас поступит в Горный университет и пойдёт по этому интересному пути. Иногда вам будет сложно, но от усилий и знаний зависит ваша дальнейшая карьера. Мы действительно привлекаем лучших из лучших. Работа в компании «ФосАгро» дает возможность молодым сотрудникам реализоваться: они не только знакомятся с современными технологиями, работают в интересном коллективе, но и используют знания, полученные в Горном университете», — произнес в приветственном слове первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

Учащиеся «ФосАгро-классов» и преподаватели «ФосАгро-школ» приняли участие в образовательных квестах, профориентационных встречах, экскурсиях по Горному университету и Санкт-Петербургу.

«На протяжении четырех дней у ребят была насыщенная и содержательная программа. Как отметили школьники, одним из самых полезных пунктов стало общение с вчерашними выпускниками «ФосАгро-школ», а сегодня — студентами-целевиками Горного университета. Многие после этой встречи обрели уверенность в выборе вуза и специальности», — отметила координатор корпоративных образовательных программ АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Дарья Дурнова.

Ежегодный фестиваль «ФосАгро-классов» позволяет будущим выпускникам не только познакомиться с учащимися других школ, студентами Горного университета, но и понять, какие профессии востребованы сегодня в компании «ФосАгро» и российской промышленности в целом.

«На фестивале такого уровня мы были впервые, и получили массу ярких эмоций, узнали много интересного. В том числе о Горном университете, ФосАгро и наиболее востребованных профессиях в компании. Я хочу поступить на направление «Химическая технология неорганических веществ» и работать лаборантом химического анализа», — рассказала ученица «Образовательного центра №29» из г. Череповца Валерия Роскова.

Сейчас в Горном университете обучаются около 100 человек по целевому направлению компании, из них более шестидесяти — выпускники «ФосАгро-школ».

«Собираюсь поступать в Горный университет на факультет машиностроения по целевому направлению. Хочу приобрести опыт работы в компании «ФосАгро» в родном городе Волхове, — поделился планами на будущее ученик 11-го класса волховской «ФосАгро-школы» Александр Сальников. — Очень рад, что учусь в профильном классе, потому что это позволяет мне глубже изучать интересующие меня предметы — физику, информатику, математику, техническое моделирование. Важно, что обучение в специализированном классе дает возможность посетить профориентационный фестиваль и заранее познакомиться с университетом».

«Любой специалист, который готовится в университете должен иметь не только глубокие теоретические знания, но и практические навыки, которые формируются благодаря взаимодействию с компанией «ФосАгро».

Такие фестивали меняют мировосприятие детей, расширяют кругозор. Очень важно, что в «ФосАгро-классах», большое внимание уделяют профориентации, это позволяет ребятам определиться со сферой профессиональных интересов, стимулирует к получению качественного образования и его применению для дальнейшего карьерного и личностного развития», — подчеркнул проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского Горного университета Дмитрий Петраков.

Он пожелал всем участникам фестиваля достичь поставленных целей в образовании и освоении выбранной профессии.

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