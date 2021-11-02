2 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 12:29 — REGNUM Севастопольцы и гости города пытаются пережить локдаун — в городе на период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября закрыты фактически все традиционные места развлечений.

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Даже для жителей с QR-кодами недоступно посещение кинотеатров, музеев и театров, не работают магазины. Исключение представляют только продовольственные магазины, аптеки и… алкомаркеты. Торговые центры непривычно пустые.

ТЦ «Муссон». Закрытые магазины Александр Полегенько © ИА REGNUM

ТЦ «Муссон». Закрытые магазины Александр Полегенько © ИА REGNUM ТЦ «Муссон». Закрытые магазины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рестораны и кафе работают только навынос, чем пользуются горожане. Пикники на морском воздухе да морские прогулки на катерах в бухтах Севастополя с боевыми кораблями, пожалуй, единственное развлечение, доступное севастопольцам.

Севастополь. Южная бухта с военными кораблями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь. Южная бухта с военными кораблями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь. Южная бухта с военными кораблями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Севастополь. Южная бухта с военными кораблями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь. Южная бухта с военными кораблями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь. Южная бухта с военными кораблями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Народу на улицах города непривычно мало: горожане услышали призывы властей — дома спокойнее. Сыграли роль и блокпосты, которые ввели на въездах в город власти с 30 октября. Впрочем, уже 2 ноября их решили снять, въезд и выезд из города станет свободным.

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Площадь Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM