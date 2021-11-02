Тимашевский район, Краснодарский край, 2 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Житель Тимашевска Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в подрыве петарды в торговом павильоне на центральном рынке. Действия обвиняемого квалифицированы по статье о хулиганстве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю 2 ноября.

Петарды

Согласно материалам дела, обвиняемый потерял свою банковскую карту на территории центрального рынка и предположил, что её мог похитить продавец одного из павильонов. Чтобы вернуть карту, он, захватив из дома петарду, вернулся в павильон и взорвал её в помещении.

На время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело в настоящее время передано в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.