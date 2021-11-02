Сеул, , 09:51 — REGNUM 2 ноября глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится с государственным визитом в Венгрию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что Мун Чжэ Ин посетит Будапешт по завершению визита в Великобританию, где он принял участие в ежегодной конференции ООН по климату (COP26).

По прибытии в Будапешт глава Южной Кореи почтит память южнокорейских граждан, погибших в результате аварии экскурсионного катера на реке Дунай в 2019 году.

В ходе зарубежной поездки он встретится с президентом Венгрии Яношом Адером и премьер-министром Виктором Орбаном, а также примет участие во втором саммите между Южной Кореей и Вышеградской группой.

Глава Южной Кореи вернется на родину 5 ноября.