Рязань, 2 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Специальное гашение почтовой карточки в честь 125-летия со дня рождения композитора Анатолия Новикова провели в Скопине Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Https://www.ryazangov.ru/ Почтовые карточки к 125-летию композитора Анатолия Новикова

Автор знаменитых песен «Смуглянка», «Эх, дороги…» и ещё более 600 композиций на слова советских поэтов родился 30 октября 1896 года в Скопине. Торжественную церемонию спецгашения марок провели 1 ноября в городском краеведческом музее.

На почтовые карточки нанесли штемпель «Гордость Земли рязанской».