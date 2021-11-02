Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Политика президента США Джозефа Байдена является провальной, тормозит восстановление и рост экономики США после пандемии и приводит к росту цен на энергоносители и росту инфляции. Об этом в письме, направленном руководителям американских цепочек поставок, заявил сенатор-республиканец Рик Скотт.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В своём письме сенатор Скотт подчеркивает свою озабоченность катастрофической политикой администрации Байдена. Он напомнил, что в течение «последних девяти месяцев вместо создания благоприятной деловой среды для обеспечения сильного восстановления после пандемии COVID-19 президент Байден добавил обременительные правила, которые только сдерживали рост бизнеса». Такую политику он назвал провальной.

По его мнению, действия Джо Байдена на посту главы государства стали «настоящей катастрофой» для Соединённых Штатов. Так, в III квартале, по данным министерства торговли США, американский ВВП упал до 2% в годовом исчислении «на фоне растущих при Байдене инфляционного кризиса и кризиса в цепочке поставок».

«Президентство Джо Байдена стало для нашей страны настоящей катастрофой», — подчеркнул сенатор, добавив, что неверные решения главы Белого дома по ряду направлений также привели к росту цен «почти на всё».

«При Джо Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами. Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху», — цитирует RT Скотта.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре французская газета Le Figaro написала, что многочисленные кризисы, с которыми столкнулись Соединённые Штаты летом текущего года, значительно повлияли на рейтинг главы Белого дома Джозефа Байдена, занявшего свой пост менее чем десять месяц назад.

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Новая волна пандемии коронавируса, вызванная «Дельта"-вариантом и замедлением темпами вакцинации от COVID-19, пожары, ураганы и наводнения, опустошившие Соединенные Штаты в последние месяцы, разрушили обещания Джо Байдена «вернуться к нормальной жизни», отмечает издание. Эта чёрная серия событий сопровождалась серьёзным ослаблением позиций американского лидера. По данным сайта Five Thirty Eight, 16 августа рейтинг популярности Джо Байдена впервые упал ниже 50%.

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