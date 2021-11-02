Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM В Екатеринбурге бюджетников принуждают к участию в переписи населения. Об этом сообщают СМИ.

Перепись Untmsh.com

Учителя и воспитатели из столицы региона утверждают, что их руководители якобы требуют присылать QR-код о том, что перепись пройдена. По словам работников бюджетных организаций, директоров самих заставляют отчитываться об участии в переписи в администрации района.

В департаменте информполитики региона заявили, что ни о каком принуждении речи не идет. Руководителям учреждений лишь рекомендовали проинформировать сотрудников о возможности пройти перепись онлайн, поскольку такой формат используют впервые, и не все граждане знают о такой возможности.

Напомним, перепись населения можно пройти на портале Госуслуги. Кроме того, есть возможность прийти на специальный переписной участок или ответить на вопросы переписчика дома.