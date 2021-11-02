Москва, , 09:50 — REGNUM До 2030 года на острове Русский в Приморском крае планируется появление нового гостиничного комплекса «Приморские тропики», сообщает 2 ноября сайт правительства России.

Остров Русский East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State

Данные мероприятия включены в концепцию развития острова Русский, изменения утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новый гостиничный комплекс «Приморские тропики» должен появиться до 2030 года.

«На его территории будут отели, конференц-залы, аквапарк и спортивные объекты. Общая площадь комплекса займёт порядка 350 тыс. кв. м», — рассказали в правительстве.