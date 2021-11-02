Выборг, Ленинградская область, 2 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержали 26-летнего петербургского рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa (Янг Треппа), по подозрению в насильственных действиях в отношении 18-летней студентки. По имеющимся данным, мужчина ранее был дважды судим. Об этом 2 ноября сообщили в «Агентстве журналистских расследований».

Instagram.com/official_yung_trappa Владислава Ширяев (репер Yung Trappa)

Как рассказала правоохранительным органам девушка, она встречалась с Ширяевым, но потом они расстались. Однако вечером 1 ноября пара вновь встретилась в съемном коттедже на берегу Финского залива в Ленобласти, где рэпер якобы совершил в отношении нее сексуальное насилие.

«Молодого человека задержали в том же доме, который был арендован для отдыха. Его отвезли в отдел для дачи пояснений по ситуации, которую описала девушка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Согласно открытым данным, ранее Ширяев привлекался к ответственности за мелкое хищение, а в 2013 и 2016 годах был судим по делам об обороте наркотиков. Если за первое преступление он был приговорен к условному сроку, то за второе получил реальный — 5 лет 7 месяцев лишения свободы. Из колонии мужчина вышел в феврале 2021 года.