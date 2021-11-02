Ханты-Мансийск, , 09:44 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 261 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (106 случаев), сообщает 2 ноября региональный оперативный штаб.

Коронавирус Пресс-служба минздрава Удмуртии

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 256 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 2 ноября в Югре зарегистрирован 82 4661 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 76 821 человек, 1368 пациентов с COVID-19 скончались (на 13 человек больше, чем днём ранее).