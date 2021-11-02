Москва, 2 ноября 2021, 09:43 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения концепции развития острова Русский, сообщает 2 ноября сайт правительства.
Главным пунктом изменений станет строительство инфраструктуры для инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» в 2023—2027 годах.
«ИНТЦ появится на базе Дальневосточного федерального университета и станет площадкой, объединяющей студентов, учёных и представителей бизнеса», — пояснили в правительстве.
Планируется на территории 245 гектаров построить научно-производственный блок, обустроить образовательные и детские площадки. Отмечается, что внешне ИНТЦ будет соответствовать современным архитектурным тенденциям.