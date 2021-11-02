Москва, 2 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения концепции развития острова Русский, сообщает 2 ноября сайт правительства.

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Главным пунктом изменений станет строительство инфраструктуры для инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» в 2023—2027 годах.

«ИНТЦ появится на базе Дальневосточного федерального университета и станет площадкой, объединяющей студентов, учёных и представителей бизнеса», — пояснили в правительстве.

Планируется на территории 245 гектаров построить научно-производственный блок, обустроить образовательные и детские площадки. Отмечается, что внешне ИНТЦ будет соответствовать современным архитектурным тенденциям.