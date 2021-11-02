Москва, , 09:42 — REGNUM Сотрудники химического факультета МГУ представили доказательства одностадийного радиационно-индуцированного образования органических молекул из комплексов более простых молекул при сверхнизких температурах. Понимание механизма формирования органических соединений в космосе важно для изучения химической истории Вселенной. Это особенно важно, учитывая, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Подробности сообщает пресс-служба вуза.

«Мы — одна из немногих лабораторий в России, которая регулярно работает с химией при температурах 5−10К. Многие проводят измерения при этих температурах, но химические процессы практически не изучают. Тем не менее, исследование астрохимических реакций особенно интересно, так как их результатом является образование межзвездного вещества, в том числе полициклических, ароматических форм углерода и так называемых «молекул жизни», — рассказал заведующий лабораторией химии высоких энергий химического факультета МГУ профессор Владимир Фельдман.

По его словам, исследователи пытаются выделить «кирпичики» — элементарные звенья молекулярной организации, которые помогут разобраться в процессах.

«В роли «кирпичиков» могут выступать отдельные агрегаты или комплексы молекул. Мы изолируем такие комплексы при очень низких температурах в инертных средах, потом действуем на них излучением и шаг за шагом смотрим, что происходит. Научных групп, которые также изучают действие радиации на низкотемпературные изолированные системы, всего 4−5 в мире. Но они работают с отдельными молекулами. А идея о том, чтобы изучать комплексы-«кирпичики», наша. Такого никто кроме нас не делает», — объяснил Владимир Фельдман.

«Главная задача науки — решать реальные проблемы людей. Символично, что президент РФ Владимир Путин объявил 2021 год в России Годом науки и технологий. Российская наука, ее традиции и школы — безусловно, не только общенациональное, но и мировое достояние. Отечественные ученые всегда были первооткрывателями в самых разных областях и находили практическое применение своим научным теориям. Их изобретениями пользуются люди во всем мире. Они были и остаются героями для молодежи, теми, на кого равняются школьники и студенты, отвечая на «большие вызовы» — самые актуальные нерешенные задачи человечества», — отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Новый подход можно использовать не только для изучения механизмов астрохимических реакций, но и для установления механизмов реакций низкотемпературного органического синтеза, а также прогнозирования радиационной стойкости материалов.