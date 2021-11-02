Ульяновск, , 09:41 — REGNUM В Ульяновской области продолжается работа по повышению зарплаты на предприятиях и организациях. В настоящее время соответствующие соглашения заключены с 600 организациями и предприятиями. Об этом заявил губернатор Алексей Русских в эфире ГТРК «Волга», отвечая на вопросы.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В числе «самых волнующих» вопросов, которые задают жители, глава региона назвал уровень заработной платы. В ответ он проинформировал о текущей работе с предприятиями по повышению зарплат в коллективах.

«На данный момент о намерениях повышать зарплату сотрудникам заявили более 600 организаций — это закреплено в официально, подписаны соглашения. В каждом из документов прописаны сроки и процент повышения», — сказал Алексей Русских.

По его словам, данные соглашения затронут более 24 тыс. трудящихся. Губернатор подчеркнул, что «это новый формат работы для многих, но он должен прочно войти в систему».

Напомним, президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию в качестве ключевой задачи назвал повышение доходов граждан и создании рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновский губернатор Алексей Русских одной из приоритетных задач назвал повышение уровня заработной платы в регионе. Для этого подписываются соглашения с предприятиями. По данным на 1 ноября, в Ульяновской области мониторингом уровня оплаты труда охвачено 2156 предприятий и организаций, две трети из них приглашены на заседания специально созданных комиссий в органах власти. Власти заверяют, что до конца года будут охвачены «все значимые работодатели региона».

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