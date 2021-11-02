Глазго, Великобритания, , 09:40 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Индонезии Джоко Видодо призвали военную хунту Мьянмы освободить политических заключенных, сообщает CNN Indonesia.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны встретились на полях саммита по изменению климата (COP26).

«Стороны выразили озабоченность по поводу переворота в Мьянме и согласились с тем, что военные Мьянмы должны положить конец насилию, освободить всех политических заключенных и быстро восстановить демократию», — говорится в заявлении Белого дома.

Джо Байден также выразил поддержку позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросу Мьянмы.

Индонезия заинтересована в том, чтобы стать частью глобальной цепочки поставок в секторе здравоохранения за счет развития индонезийской индустрии здравоохранения. Президент Индонезии также поблагодарил США за помощь в вакцинации против COVID-19.

Джоко Видодо пообещал восстановить 600 тысяч гектаров мангрового леса.

Как сообщало ИА REGNUM, солдаты военно-морских сил (ВМС) Индонезии и вооруженные силы США начали проводить совместные военные учения в Сурабае.

Подробнее в материале: Военные Индонезии и США проводят совместные учения