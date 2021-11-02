Глазго, Великобритания, 2 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Индонезии Джоко Видодо призвали военную хунту Мьянмы освободить политических заключенных, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Стороны встретились на полях саммита по изменению климата (COP26).

«Стороны выразили озабоченность по поводу переворота в Мьянме и согласились с тем, что военные Мьянмы должны положить конец насилию, освободить всех политических заключенных и быстро восстановить демократию», — говорится в заявлении Белого дома.

Джо Байден также выразил поддержку позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросу Мьянмы.

Индонезия заинтересована в том, чтобы стать частью глобальной цепочки поставок в секторе здравоохранения за счет развития индонезийской индустрии здравоохранения. Президент Индонезии также поблагодарил США за помощь в вакцинации против COVID-19.

Джоко Видодо пообещал восстановить 600 тысяч гектаров мангрового леса.

Как сообщало ИА REGNUM, солдаты военно-морских сил (ВМС) Индонезии и вооруженные силы США начали проводить совместные военные учения в Сурабае.

Подробнее в материале:Военные Индонезии и США проводят совместные учения