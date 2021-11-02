Абу-Даби, , 09:38 — REGNUM В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бюро Интерпола Узбекистана, в городе Абу-Даби был арестован 49-летний гражданин Узбекистана. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Бюро в Ташкенте.

Арест Maxpixel.freegreatpicture.com

Арестованный является уроженцем Андижанской области, который правоохранительными органами Узбекистана был объявлен в международный розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

«На основании полученных материалов была направлена приблизительная ориентировка местонахождения разыскиваемого в генеральный секретариат Интерпола», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в 2006 году было установлено, что фигурант скрывался на территории США, а в конце сентября 2021 года была получена информация о том, что он покинул США и направился в город Дубай (ОАЭ).

«Через несколько дней после прибытия в Абу-Даби, он был арестован совместными оперативно-розыскными мерами сотрудниками НЦБ Интерпола Узбекистана и НЦБ Интерпола Объединенных Арабских Эмиратов. На сегодняшний день рассматривается вопрос о его экстрадиции в Республику Узбекистан», — говорится в сообщении.