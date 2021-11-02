Москва, , 09:36 — REGNUM Во время лечения COVID-19 в домашних условиях нельзя принимать противовирусные препараты и антибиотики. Об этом врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников написал на своей страницы в Facebook.

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Мельников считает, что бездумное применение антибиотиков опасно для здоровья. В лучшем случае они просто неэффективны, в худшем могут принести вред. «На коронавирус антибиотики не действуют. Можно отправится на кладбище», — заявил он

По его мнению, при коронавирусе антибиотики нужны только тяжелым больным, находящимся в реанимационных отделениях на ИВЛ.

Врач предостерег от употребления противовирусных препаратов, объяснив, что в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения COVID-19 в домашних условиях.

Также Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте при коронавирусе от употребления БАДов и различных витаминов.

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