Уфа, 2 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха до — 15 °C ожидается в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гололед на дорогах

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Так, 3 ноября в регионе существенных осадков не ожидается. В ночное и утреннее время на некоторых дорогах республики ожидается гололедица. Столбик термометра ночью может опуститься до — 15 °C, днем воздух может прогреться до +1°С.

Днем 4 ноября на севере республики может пройти мокрый снег и дождь. Ночью и утром на некоторых участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью также может понизиться до — 15 °C, а днем столбик термометра может подняться до +4°С.