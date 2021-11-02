Томск, 2 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Томской области 2 ноября на 84-м году жизни скончался почётный гражданин региона, председатель областной четырёх созывов Борис Мальцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Законодательная дума Томской области Борис Мальцев

Как отмечается, смерть наступила после тяжёлой продолжительной болезни.

Борис Мальцев родился в 1938 году в Перми в семье военного врача. В 1960 году окончил Томский инженерно-строительный институт, после чего работал на строительстве Сибирского химического комбината в Северске. В 1982 году возглавил «Главтомскстроя», став одним из самых молодых директоров строительного главка в СССР.

Впервые избрался в Томской области совет народных депутатов в 1970 году. В 1994 году стал первым председателем Государственной думы Томской области, пробыв на этой должности четыре созыва, до 2011 года.

«Прощание с Борисом Алексеевичем Мальцевым состоится 4 ноября с 10 до 12 часов в Томском областном театре драмы (пл. Ленина, 4)», — отметили в правительстве.