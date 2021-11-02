Москва, 2 ноября 2021, 09:33 — REGNUM В Москве ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В случае, если необходимо сесть за руль, то ГИБДД советует держать увеличенную дистанцию, соблюдать пониженную скорость, следить за боковым интервалом и использовать противотуманные фары.
По данным синоптиков, в столице ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, в утренние часы туман. Воздух прогреется до семи градусов выше нуля, в Подмосковье — до восьми градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.
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