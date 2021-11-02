Варшава, 2 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Правление Польского общественного телевидения (TVP) и дирекция телеканала «Белсат» в открытом письме потребовали от официального Минска освободить Ирину Славникову — журналистку, работающую на польском телеканале «Белсат». Обращение опубликовано на официальном сайте Польского общественного телевидения (TVP).

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«Мы напоминаем, что это не первое такое задержание. Дарья Чульцова и Екатерина Андреева — две журналистки «Белсата» — уже давно находятся в белорусской тюрьме», — говорится в письме.

Составители обращения не сомневается в том, что задержание Ирины Славниковой политически мотивировано, и требуют от официального Минска освободить её, а также других журналистов, сотрудничающих с польскими СМИ.

Кроме того, так указано, что Польское общественное телевидение сообщило о случившемся министерству иностранных дел страны и ожидает от этого ведомства жесткой реакции на задержание.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудница польского белорусскоязычного телеканала «Белсат» и заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Ирина Славникова была задержана с мужем 30 октября в минском аэропорту, когда возвращалась из Египта. Официальная причина задержания пока не раскрывается. Известно, что сам телеканал «Белсат» в Белоруссии признан экстремистским. В настоящее время двое репортеров «Белсата» — Екатерина Андреева и Дарья Чульцова — уже отбывают в Белоруссии тюремный срок в два года.

Польский телеканал «Белсат» создан специально для белорусской аудитории и вещает на белорусском языке.