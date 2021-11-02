Саратов, , 11:01 — REGNUM В Саратовской области обновлен максимум по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки инфекцию выявили еще у 614 человек, накануне заболели 599 жителей. Об этом сообщает 2 ноября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Nilses

Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 140 пациентов, с признаками ОРВИ — 474 человека. Всего на стационарном лечении находятся 4670 человек, на амбулаторном — 4013 пациентов.

По состоянию на 2 ноября в регионе зарегистрировали с начала пандемии 102 612 случаев заражения. Выздоровели всего 90 536 человек, из них за сутки — 293 пациента.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 283 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 188 человек, от 30 до 39 лет — 106 пациентов, до 20 лет — 66 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости COVID-19 продолжается в 78 российских регионах. Стабилизация ситуации, по данным на 1 ноября, наблюдалась лишь в пяти регионах, а снижение заболеваемости зафиксировано только в двух — Калмыкии и Карелии.

Читайте также: Попова: заболеваемость COVID-19 снижается лишь в двух регионах России

Читайте также: «Тест при каждом чихе?» — саратовцы изумлены неслыханной щедростью властей