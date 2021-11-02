Челябинск, , 09:31 — REGNUM Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков покидает свой пост. Об этом он объявил в соцсетях.

Экология

Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что уже десять лет занимается охранной окружающей среды, но рано или поздно происходит эмоциональное выгорание. Кроме того, в его жизни ожидаются большие перемены, семья ждёт долгожданного ребёнка. В связи с этим он попросил губернатора Алексея Текслера освободить его от должности.

Как сообщало ИА REGNUM, Безруков был назначен на этот пост в начале 2020 года. А до назначения он возглавлял общественный фонд «Моя планета».