Тула, , 09:31 — REGNUM Дополнительно 138 военных медиков прибудут в Тульскую область для работы в инфекционных госпиталях региона. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по результатам заседания регионального оперативного штаба 1 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На данный момент в инфекционных госпиталях Алексина, Новомосковска и Щекино работают 65 военных медиков. До конца текущей недели, то есть до 7 ноября, в регион по решению Министерства обороны РФ приедут еще 68 врачей и 70 медсестер.

«Это беспрецедентная мера поддержки, которая позволит региону получить квалифицированных специалистов в ковидные госпитали и сохранить оказание плановой медицинской помощи в том же объеме», — отметил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.

На 1 ноября в Тульской области подтверждено уже 60 346 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 52 182 человека, скончались 3 476 человек.