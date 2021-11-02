Белгород, 2 ноября 2021, 09:35 — REGNUM Дополнительно 156 млн рублей на продление программы соцконтрактов получит Белгородская область. Об этом 2 ноября на своей странице в социальной сети сообщили губернатор Вячеслав Гладков.
Постановление о выделении дополнительных средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам главы региона, на эти деньги можно будет реализовать более 1,5 тысяч соцконтрактов.
С начала 2021 года в области по программе соцконтрактов было реализовано 220 млн рублей.