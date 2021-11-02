Чикаго, США, 2 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Lisa Gansky «Чикаго Блекхокс»

В составе «Чикаго» хет-трик оформил нападающий Патрик Кейн, ещё две шайбы забросил форвард Брэндон Хагель. У «Оттавы» отличился нападающий Алекс Форментон.

«Чикаго» одержал первую победу в сезоне НХЛ. До этого команда потерпела девять поражений подряд.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды четыре очка. «Оттава» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с шестью очками.

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