Женева, Швейцария, , 09:27 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён, находящийся с визитом в Женеве, встретился 1 ноября с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Флаг ВОЗ (сс) United States Mission Geneva

По их словам, участники встречи обменялись мнениями о ситуации с коронавирусом в КНДР и путях сотрудничества в области здравоохранения.

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В тот же день Ли Ин Ён встретился с генеральным секретарём Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаганом Чапагейном и вице-президентом Международного комитета Красного Креста Жилем Карбонье.

Согласно агентству, в ходе встреч они договорились продолжать тесные контакты, чтобы способствовать воссоединению семей, разделенных Корейской войной (1950−1953 гг), а также сотрудничать по другим гуманитарным вопросам, связанным с КНДР.