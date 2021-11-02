Представители Южной Кореи и ВОЗ обсудили вопросы сотрудничества
Женева, Швейцария, 2 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён, находящийся с визитом в Женеве, встретился 1 ноября с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.
По их словам, участники встречи обменялись мнениями о ситуации с коронавирусом в КНДР и путях сотрудничества в области здравоохранения.
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В тот же день Ли Ин Ён встретился с генеральным секретарём Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаганом Чапагейном и вице-президентом Международного комитета Красного Креста Жилем Карбонье.
Согласно агентству, в ходе встреч они договорились продолжать тесные контакты, чтобы способствовать воссоединению семей, разделенных Корейской войной (1950−1953 гг), а также сотрудничать по другим гуманитарным вопросам, связанным с КНДР.