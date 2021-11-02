Токио, , 09:26 — REGNUM Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который вскоре займёт пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии, выразил надежду на то, что его преемник продолжит продвигать переговорный процесс с Россией. Об этом глава японского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции в Токио.

Флаги России и Японии S Solomonov

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Он напомнил, что Япония стремится «к полноценному развитию отношений» с Россией и работает над решением территориальной проблемы и заключением мирного договора.

«Я надеюсь, что мой преемник на посту главы МИД, следуя озвученному ключевому курсу, будет неустанно продвигать переговорный процесс между Японией и Россией», — цитирует ТАСС Мотэги.

По данным агентства Kyodo, следующим главой МИД Японии может стать бывший министр обороны Ёсимаса Хаяси.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября генеральный секретарь кабинета министровЯпонии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство Японии стремится подписать мирный договор с Россией, не перекладывая эту задачу на будущие поколения. Он отметил необходимость решить проблему принадлежности «четырёх северных островов» (российские южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа островов Хабомаи) и заключить мирный договор.