Ташкент, 2 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Некоторые люди стремятся получить статус оппозиционера для получения поддержки, в том числе материальной и финансовой. Об этом сообщил 2 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов журналистам.

Defense.gov Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Камилов кроме того указал, что эти люди стремятся получить данный статус, чтобы продемонстрировать значимость своей личности.

«Это люди, которые покинули Узбекистан по различным причинам: политическим, личным соображениям. Но тем не менее, оказавшись там, многие пытаются представить себя оппозиционерами. Возможно, это дает им определенный статус, возможность получения какой-то поддержки, в том числе материальной, финансовой», — сказал министр.

Камилов подчеркнул, что «во многих случаях идет не совсем конструктивная критика в адрес Узбекистана».

»Думаю, это связано не столько с оппозиционными настроениями, сколько с желанием продемонстрировать значимость своей личности, находясь в определенных условиях вдали от Узбекистана», — подчеркнул он.

Он добавил, что «мы готовы прислушаться к их мнениям, готовы, если они хотят вернуться и далее служить своей Родине, их поддержать».

»Никакой угрозы для них это не представляет», — заверил Камилов.

Министр также считает, что оппозиционеры «не очень взаимосвязаны друг с другом, между ними самими идет соперничество за то, чтобы занять первые места на олимпе зарубежной оппозиции».