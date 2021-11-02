Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники коммунальных служб рассыпали на улицах уже 166 тонн противогололедных материалов. Такая информация появилась на сайте администрации города.

Гололед на дороге Дарья Драй © ИА REGNUM

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов 2 ноября провел оперативное совещание. Оно было посвящено уборке снега и борьбе с гололедицей в городе.

По словам Бубнова, 1 ноября в борьбе со стихией задействовали 330 рабочих и 111 единиц спецтехники. Работы не прекращались и ночью. В это время 96 рабочих и 149 единиц спецтехники делали улицы города чище и безопаснее.

Ожидается, что 2 ноября приступят к работе 335 дорожных рабочих и 147 единиц спецтехники. Особое внимание специалисты уделят очистке от снега пешеходных переходов, площадок остановочных комплексов и пешеходных переходов.

Напомним, что за уборку дворовых территорий многоквартирных домов отвечают управляющие компании или ТСЖ. За администрацией района закрепляются Внутриквартальные проезды, связывающие улицы и дворовые территории.