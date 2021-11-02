Екатеринбург, 2 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники коммунальных служб рассыпали на улицах уже 166 тонн противогололедных материалов. Такая информация появилась на сайте администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на дороге

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов 2 ноября провел оперативное совещание. Оно было посвящено уборке снега и борьбе с гололедицей в городе.

По словам Бубнова, 1 ноября в борьбе со стихией задействовали 330 рабочих и 111 единиц спецтехники. Работы не прекращались и ночью. В это время 96 рабочих и 149 единиц спецтехники делали улицы города чище и безопаснее.

Ожидается, что 2 ноября приступят к работе 335 дорожных рабочих и 147 единиц спецтехники. Особое внимание специалисты уделят очистке от снега пешеходных переходов, площадок остановочных комплексов и пешеходных переходов.

Напомним, что за уборку дворовых территорий многоквартирных домов отвечают управляющие компании или ТСЖ. За администрацией района закрепляются Внутриквартальные проезды, связывающие улицы и дворовые территории.