Москва, 2 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Погоду в Москве 2 ноября определит западная периферия антициклона, сообщает центр «Фобос».

Фотоконкурс «Планета Москва» Фоторабота Вячеслава Прокофьева

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"Сегодня метеоусловия в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему осадки маловероятны, но облаков будет много, что ограничит приток солнечного тепла», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, в утренние часы туман. Воздух прогреется до семи градусов выше нуля, в Подмосковье — до восьми градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.