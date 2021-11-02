Салехард, , 09:22 — REGNUM В Заксобрание ЯНАО внесён проект бюджета на 2022−2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как указано в пояснительной записке к главному финансовому документу ЯНАО, по доходам в 2022 году планируется опередить показатели 2021 года на 29%. При формировании бюджета Ямала учитывается реализация на территории автономного округа масштабных инвестиционных проектов в области добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также развитие транспортной инфраструктуры.

Расходы бюджета ЯНАО будут программными, социальными и инвестиционными, отмечают в региональном парламенте. Бюджеты муниципальных образований будут бездефицитными.

Законопроект об окружном бюджете депутаты Заксобрания ЯНАО планируют рассмотреть на заседании парламента 25 ноября.