Севастополь, 2 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Драка с участием нелегальных торговцев и проверяющих из департамента сельского хозяйства и потребительского рынка произошла 29 октября возле рынка «Южный» в Севастополе. В результате конфликта пострадали не менее трёх человек. Полиция начала проверку по факту драки.

Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Драка

«В ходе первоначальной проверки установлено, что сотрудниками департамента сельского хозяйства и потребительского рынка проводились мероприятия по факту несанкционированной торговли возле рынка «Южный». В ходе проведения указанных мероприятий участники указанной несанкционированной торговли проявляли агрессию в адрес сотрудников департамента, применяя при этом нецензурную брань и физическую силу», — цитирует представителя УМВД по Севастополю издание ForPost.

В результате конфликта травмы получил один представитель департамента и двое участников драки с другой стороны, им оказана медицинская помощь. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Севастополя с 30 октября по 7 ноября действуют ограничения на работу общепита, развлекательных учреждений и предприятий розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек.