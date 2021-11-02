Уфа, , 09:27 — REGNUM Количество депутатов, получивших прививку от COVID-19, увеличилось в государственном собрании Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Депутаты в масках здороваются Duma.gov.ru

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Сообщается, что после публичной критики на пленарном заседании со стороны председателя госсобрания региона Константина Толкачева еще несколько депутатов вакцинировались.

«На данный момент остается 17 непривитых депутатов, из них десять человек переболели менее полугода назад. Постепенно мы приближаемся к 90 процентам привитых. Большая часть депутатов воспринимают призывы к вакцинации адекватно. Есть те, кому прививку пока делать нельзя по медицинским показаниям. Убежденных антипрививочников, до которых мы пока не можем достучаться, единицы. Но я надеюсь, что и они последуют примеру своих коллег», — приводит пресс-служба слова Толкачева, который также отметил, что для публичного человека вопрос вакцинации является вопросом личной ответственности за здоровье людей, с которыми ему приходится общаться.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о формах участия не получивших прививку депутатов в публичных мероприятиях.

«Общих правил нет. В Государственной Думе обсуждается возможность перевода невакцинированных депутатов на удаленный режим работы. В Государственном Собрании принимаются всесторонние меры эпидемиологической безопасности: масочный режим, санитайзеры, контроль температуры тела на входе, социальная дистанция при рассадке участников заседаний. Но самым эффективным средством защиты остается вакцинация. Будем смотреть за практикой коллег. Вполне возможно, что мы будем вынуждены перевести непривитых депутатов на удаленное участие в публичных мероприятиях парламента. Пока не торопимся с принятием решения, прорабатываем вопрос», — сообщил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены ввести ответственность за пользование чужими QR-кодами.