Эдмонтон, Канада, 2 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Lisa Gansky «Эдмонтон Ойлерз»

В составе «Эдмонтона» дубль оформил нападающий Леон Драйзайтль. Ещё по шайбе забросили Данкан Кит, Девин Шор и Кайлер Ямамото.

У «Сиэтла» точными бросками отметились форвард Джейден Шварц и защитник Карсон Суси.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 14 очков. «Сиэтл» идёт на 14-м месте в Западной конференции с семью очками.

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