Улан-Удэ, , 09:20 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 63 508, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 158 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 55 604 человека, в том числе 208 за последние сутки. В числе контактных лиц, по данным на 22 ноября, остаются 11 250 жителей.

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