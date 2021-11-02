Брюссель, , 09:19 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Россию в политическом давлении на Молдавию во время обсуждения условий поставок газа. Свои выводы он опубликовал на сайте Европейской службы внешних связей.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Боррель заявил, что страны-производители нефти и газа пытаются использовать их экспорт в качестве «оружия». В качестве примера он привёл переговоры по поставкам газа в Молдавию.

«Россия пыталась увязать переговоры по новому контракту по поставкам газа с политическими соображениями, такими как выбор молдавской стороны в пользу укрепления отношений с ЕС», — написал Боррель.

Он призвал страны Европы ускорить переход на «зелёную» энергетику, чтобы не находиться под влиянием производителей углеводородов.

Стоит отметить, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, участвовавший в переговорах по новому контракту с Газпромом, ранее заявил, что молдавской стороне не выдвигали политических условий. Он отметил, что больше всего обсуждали многолетний долг Газпрому.

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