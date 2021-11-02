Великий Новгород, 2 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Новгородской области предали земле останки 96 красноармейцев, погибших 11−13 января 1943 года в боях за «Рамушевский коридор». Останки солдат и командиров Красной Армии обнаружили поисковики отрядов «Демянск» и «Звезда» (город Боровичи) в ходе «Вахты Памяти» осенью 2021 года, пишет портал «Новости Новгородской области».

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Солдат

Из всех обнаруженных останков удалось идентифицировать лишь пятерых человек. Среди них боец 23-й стрелковой дивизии Амхад Гайсултанов — уроженец Чечено-Ингушской АССР. На церемонию захоронения защитников Новгородской области из Чечни приехали его внучатые племянники — Асет Гайсултанова и Алибек Мудаев из села Толстой-Юрт.

В делегацию от Чечни вошли также член Общественной палаты республики, руководитель регионального отделения «Поисковое движение России» Иса Сардалов, вице-президент «Вайнахского конгресса» Санкт-Петербурга Супъян Тимхаев, предприниматель из Новгорода Шамхан Мамакаев.