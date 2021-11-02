Екатеринбург, 2 ноября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Жительницу Ачитского района Свердловской области обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе областного СКР.

kropekk_pl Кровь

Свердловчанка толкнула знакомого в грудь, из-за чего тот упал на частично разбитое окно. Смерть мужчины наступила на месте происшествия из-за повреждения плечевой артерии. Травма погибшего сопровождалась обильной кровопотерей.

Известно, что женщина была ранее судима и находилась под административным надзором, но не соблюдала административные ограничения. Это стало еще одним инкриминируемым ей преступлением.

Теперь суд вынесет приговор по делу о совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и частью 2 статьи 314.1 УК РФ («Неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, сопряжённое с совершением данным лицом административного правонарушения»).