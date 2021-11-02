Владивосток, , 09:17 — REGNUM В Приморском крае уровень заболеваемости COVID-19 среди беременных женщин вырос на 25%. Инфекцию будущие мамы переносят гораздо тяжелее, чем год назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе правительства региона.

Беременная женщина Pixelarcade.me

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По словам врачей родильного дома во Владивостоке, за время пандемии в регионе погибли три беременные женщины, в двух случаях детей удалось спасти.

«Перенести новую коронавирусную инфекцию — это подвергнуть риску свое здоровье и жизнь, а главное — жизнь малыша. У организма женщины, которая заболела, нет полноценного ресурса выносить плод. Кислородное голодание — негативно сказывается на развитии ребенка в утробе», — подчеркнули сотрудники роддома.

Погибшие женщины были непривиты и имели сопутствующие заболевания. Сейчас в инфекционном отделении родильного дома находится 58 беременных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае не исключают введение локдауна как в Москве. Пока темпы вакцинации в регионе недостаточны для того, чтобы ситуация с COVID-19 стабилизировалась.