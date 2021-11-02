Горно-Алтайск, 2 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Численность сибирских горных козлов в горах Алтая уменьшилась более чем вдвое за последние шесть лет. Если в 2015 году насчитывалось свыше 8,4 тыс. особей, то в 2021 году — менее 3,8 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Цитата со страницы fillederien в инстаграм Охота на козерога на Алтае

Резкое снижение зафиксировано в в 2016−17 годах — с 7916 до 4978 особей. В числе причин специалисты комитета по охране объектов животного мира указывают незаконный промысел, а также холодные зимы с большим количеством осадков.

Несмотря на это, в охотничий сезон 2021−2022 годов, по словам председателя комитета Андрия Куданова, разрешён отстрел 133 животных. Между тем сокращение популяции козерогов может сказаться на численности снежных барсов.

«Сибирский горный козел — это основная добыча снежного барса, который занесен в Красную книгу России, и во многом именно от численности козерога зависит сохранение уникального хищника», — отметил директор нацпарка «Сайлюгемский» Денис Маликов.

По его мнению, снижение численности козерога «ставит вопрос о целесообразности введения моратория на добычу животного». Глава республики Олег Хорохордин заявил о необходимости согласования подобного решения с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе разгорелся скандал из-за публикации в соцсетях фото женщины с убитым ею козерогом. Местные жители возмутились этому, потребовав провести проверку. Однако в МВД подтвердили законность охоты.

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