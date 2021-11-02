Москва, 2 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс может в скором времени покинуть свой пост. Возможную отставку главы региона обсуждают в Кремле. Об этом газета «Ведомости» сообщает 2 ноября со ссылкой на собеседника в администрации президента (АП) и источник, близкий к АП.

Krskstate.ru Александр Усс

Читайте также: «Не надейтесь»: красноярский губернатор опроверг слухи о своей отставке

Также о возможной отставке Усса слышал и собеседник, близкий к полпредству президента в Сибирском федеральном округе. При этом отмечается, что пока замена губернатору не представлена.

Издание напоминает, что полномочия Усса истекают в 2023 году, но не исключено, что он может уйти со своего поста или этой осенью, или следующей весной. По словам близкого к АП собеседника газеты, у Усса один из самых низких рейтингов среди глав регионов.

Напомним, информация о возможной отставке Александра Усса с поста губернатора Красноярского края появилась в апреле 2021 года. Слухи усилились, когда сибирский полпред Сергей Меняйло покинул свой пост и был назначен врио главы Северной Осетии. Некоторые политаналитики предположили, что Усс может стать новым полпредом президента в Сибирском федеральном округе. Глава региона назвал подобные заявления слухами.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Усс вступил в должность губернатора Красноярского края 21 сентября 2018 года. Усс, руководивший регионом в статусе врио с сентября 2017 года, одержал победу на выборах 9 сентября 2018 года, и заручился поддержкой 60,19% избирателей при явке 28,94%.