Оренбург, 2 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Оренбурге 2 ноября задержано три регулярных авиарейса. Самолёты не смогли приземлиться в местном аэропорту из-за тумана и ушли на площадки в других городах. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Onlinenigeria.com Туман

Два воздушных судна из Москвы и одно из Санкт-Петербурга вынуждены были совершить посадку на запасных аэродромах — в Уфе и Магнитогорске.

В результате произошла задержка вылетов в Москву и Санкт-Петербург из Оренбурга. На эти рейсы зарегистрировано более 300 пассажиров, в том числе 17 детей. Оренбургская транспортная прокуратура с целью недопущения нарушений их прав осуществляет контроль ситуации.