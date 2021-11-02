Токио, , 09:09 — REGNUM Полиция Токио 2 ноября возбудила дело о покушении на убийства в отношении арестованного 31 октября безработного, который в ходе нападения на пассажиров столичной электрички тяжело ранил ножом пожилого человека и устроил пожар, в результате которого пострадали ещё 16 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Нападение с ножом Pixabay.com

Обвиняемый, 24-летний Кёта Хаттори, в ходе следствия заявил, что во время приуроченного к празднику Хэллоуин нападения рассчитывал убить как можно больше людей. Таким образом он хотел получить смертный приговор, надеясь свести счёты с жизнью.

Напомним, войдя в один из вагонов токийской электрички в маскарадном костюме, Хаттори неожиданно несколько раз ударил ножом стоявшего рядом 72-летнего мужчину. После этого он поджёг принесённый с собой бензин, в результате чего в вагоне вспыхнул пожар и возникла паника, 16 пассажиров получили отравления дымом.

Хаттори, который не оказывал сопротивления при аресте, на допросе сознался, что примером для него послужил похожий инцидент, произошедший в августе, когда ножевые ранения в результате нападения безработного получили десять пассажиров электрички.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 15 человек пострадали в результате нападения мужчины в поезде в Токио.

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