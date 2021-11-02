Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве за пять месяцев более 300 тысяч людей старше 65 лет, сделавшие прививку от COVID-19 или прошедшие ревакцинацию, получили подарочные наборы «С заботой о здоровье», сообщается на портале мэра столицы.

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Подарочный набор могут получить пожилые москвичи, сделавшие прививку первым компонентом вакцины от коронавируса с 23 июня по 31 декабря. В подарочный набор входят пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и др.

Пенсионеры, сделавшие прививку от COVID-19 с 12 октября по 31 декабря, вместо подарка могут денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Отмечается, что москвичам старшего поколения, ранее получившим набор «С заботой о здоровье», компенсация не полагается.

Как сообщаtn ИА REGNUM, получить подарок пожилые москвичи могут в центре социального обслуживания или поликлинике независимо от того, где была проведена вакцинация.

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