Уфа, , 09:09 — REGNUM Бывшего главу администрации Белорецкого района Башкирии обвинили в предоставлении сиротам непригодного жилья. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Аварийное жилье Krd.ru

Сообщается, что в 2012—2014 годах фигурант уголовного дела предоставил 16 сиротам жилые дома, которые были приобретены администрацией на вторичном рынке. По версии следствия, эти дома приобретались без осмотра специалистами их технического и санитарного состояния.

Сотрудники прокуратуры установили, что общий физический износ домов, срок эксплуатации которых на момент их покупки составлял от 52 до 86 лет, превышал 50%.

По данному факту было возбуждено уголовное дело отношении 48-летнего экс-главы администрации Белорецкого района по признакам злоупотребления должностными полномочиями.

«Выводы прокуратуры подтвердили проведенные по уголовному делу экспертизы, согласно заключениям которых дома небезопасны и непригодны для проживания граждан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.