Тампа, США, , 09:07 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Андрей Василевский (сс) Lisa Gansky

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Алекс Киллорн, Энтони Чирелли и Брейден Пойнт. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 31 бросок из 33.

У «Вашингтона» отличились Бретт Лисон и Конор Шири. Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился одной результативной передачей.

На сегодняшний день «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 11 очков. «Вашингтон» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 13 очками.

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